إقبال كبير على تحرير توكيلات ترشيح الرئيس السيسي بالبحر الأحمر

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمناطق الشيخ شحات وحفر الباطن في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين حرصوا على تحرير توكيلات لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وتجمع المئات من أفراد المجتمع من جميع الأعمار والفئات الاجتماعية أمام مقار الشهر العقاري بالبحر الأحمر لتقديم توكيلاتهم، حيث عبروا عن حماسهم لدعم الرئيس السيسي في استمرار مسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها مصر.

وأكد محمد السكري، أحد المواطنين الذين حرروا توكيلاً لدعم ترشيح الرئيس السيسي، أن هذا الدعم يأتي نتيجة الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في مصر على مستوى البنية التحتية والتطوير في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحظى بثقة عريضة من قبل الشعب المصري ويحمل رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية والازدهار.

ومن جانبه، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث ستجرى الانتخابات داخل مصر أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر. وسيكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام 1، 2، 3 ديسمبر المقبل.

تأتي هذه الدعم الواسع لترشيح الرئيس السيسي بمحافظة البحر الأحمر كمظهر آخر من مظاهر التأييد الشعبي للمسار التنموي الذي يقوده الرئيس لصالح مصر.