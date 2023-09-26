عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالله جورج يعلن الانسحاب من سباق انتخابات الزمالك

صدى البلد

أعلن الدكتور عبد الله جورج سعد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق انسحابه من سباق انتخابات النادي المقبلة بعدما ترشح على مقعد العضوية فوق السن.

ونشر عبد الله جورج بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قال فيه : "الزمالك أولا.. السادة أعضاء الجمعية العمومية والجمهور العظيم.. تتويجا لمعركة استمرت تسع سنوات تمت استعادة نادي الزمالك إلى  أبنائه. 

منذ تم الاعلان عن إجراء الانتخابات حددت هدفًا بعدم عودة أي من المجلس السابق أو أتباعه والمحسوبين عليه إلى  المجلس المنتخب الجديد، والسعي لتكوين جبهة متماسكة من الشرفاء القادرين علي قيادة النادي إلى عهد جديد.

وفي سبيل ذلك الهدف النبيل تمكنت بتوفيق الله مع عدد من محبي النادي المخلصين من الجمع بين الكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان في قائمة واحدة تجنبا لتفتيت الأصوات الانتخابية وترسيخا لمبدأ المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة.

ثم تقدمت بأوراق ترشحي للانتخابات للتواجد بالقرب من الأحداث والمساهمة في إعادة النادي إلى الطريق الصحيح ، ومنذ إعلاني دخول الانتخابات لم تتوقف محاولات استقطابي لتكوين جبهة أو تحالف ضد القائمة الموحدة مما يتعارض مع إعلاء المصلحة العامة.

لذلك فأنني وبعد دراسة الموقف والتشاور مع عدد من القامات و محبي النادي، ورغم أن المؤشرات كانت تؤكد قدرتي علي المنافسة الانتخابية والفوز بمقعد مجلس الإدارة، إلا أن الرأي ومن موقف القوة استقر على تقديم نموذج فعلي لتطبيق قيم الإيثار وتوحيد الصف لاعلاء مصلحة النادي وجعل شعار الزمالك أولا حقيقة واقعة.

لذلك اتخذت القرار بالاعتذار عن استكمال الانتخابات مع تقديم الدعم والتاييد الكامل للقائمة الموحدة كاملة برئاسة حسين لبيب لاسيما بعد مناقشة ودراسة أفكارها وخطط عملها  بحسبانها الاولى والاجدر لقيادة النادي في هذه المرحلة الفارقة من تاريخه.

أخيرا...إنني اذا أسجد لله شكرا لما لمسته من حب ودعم اعضاء الجمعية العمومية منذ اعلان ترشحي للانتخابات، فأنني اعاهدهم أن ابقي ما احياني الله في خدمة النادي وجماهيره و أعضائه استمرارا لمسيرة العائلة التي امتدت لعقود في حب نادي الزمالك 
و الله ولي التوفيق"

IMG-20230926-WA0210
IMG-20230926-WA0210

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

سبب بكاء أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

ترشيحاتنا

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023 .. للأحباب وللأقارب

السيسي: المواطن يجب أن يعرف حجم الإنفاق في البنية التعليمية

بمشاركة الأهلي.. طرح تذاكر كأس العالم للأندية على موقع الفيفا

السيسي يعلن مفاجأة من صندوق تحيا مصر لـ إنشاء 17 جامعة تكنولوجية

نصف التكلفة.. السيسي : مستعد أشارك في بناء الجامعات التكنولوجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ