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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط كبير لليرة التركية اليوم أمام الدولار الأمريكي

الليرة التركية والدولار
الليرة التركية والدولار

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد منخفض أمام الدولار يتجاوز 27.236  دولار اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.

تراجعت العملة التركية اليوم بسبب الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، في استمرار لخسائر العملة المحلية رغم جهود البنك المركزي التركي لوقف ذلك.

وصلت خسائر الليرة التركية إلى مستوى كبير على أساس سنوي إلى أكثر من 31 %.

 

يحاول البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارا من يونيو، دعم العملة.

وتنخفض العملة المحلية رغم عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.

وفقدت الليرة نحو 24 % من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.

 ودفعت السياسات التركية النقدية السابقة التضخم إلى الارتفاع فوق 85 % العام الماضي.

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