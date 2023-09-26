وزير التعليم العالي: نستهدف إنشاء جامعات تكنولوجية داخل كل محافظة

استعرض الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي تفاصيل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والجامعات الأهلية المنبسقة من الجامعات الاهلية، والجامعات الدولية الاهلية.

ولفت خلال كلمته بحضور الرئيس السيسي، إلى أننا نمتلك 7 أفرع للجامعات الاجنبية، بالإضافة إلى 176 معهد عالي حكومي، منوها بأننا لدينا 12جامعة منبسقة من الجامعات الحكومية.

وأشار إلى أن هناك إقبال كبير على الجامعات التكنولوجية، ونستهدف إنشاء جامعات تكنولوجية داخل كل محافظة، متابعا: لدينا تعاونات واشتراكات مع كبرى الجامعات الأجنبية العالمية.

وأكمل:" نحن دائما نسعى إلى التخطيط للمستقبل، ونخطط لاستقبال 5.2 مليون طالب وطالبة.