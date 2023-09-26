وزير التعليم العالي: عمل تحالفات بين الجامعات المختلفة في كل إقليم

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن البرنامج الأكاديمي في الجامعة يكون معتمدًا على احتياجات كل منطقة وما هي احتياجات الخريج ليكون قادرًا على خدمة إقليمه، متابعًا أنه بناءً على ذلك تم التفكير في عمل تحالفات بين الجامعات في كل إقليم.

وأضاف عاشور، خلال كلمته ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجامعات التي يتم العمل عليها حاليًا تعتمد على البرامج البينية.

وأوضح أن هذه البرامج تجمع بين تخصصات مختلفة مثلما يوجد في أشهر الجامعات العالمية التي تتضمن برامج تجمع بين الهندسة والعلوم والآداب وغيرها.

