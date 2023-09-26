180 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يوضح تكلفة المشروعات خلال الفترة الماضية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تكلفة ما تم صرفه على التعليم العالي خلال الفترة الماضية 180 مليار جنيه، حيث تم إنفاق 50 مليار جنيه على الجامعات الحكومية بـ 766 مشروعا.

وأكد “عاشور”، خلال كلمته ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، اليوم الثلاثاء، أنه لا يتم فقط بناء جامعات جديدة وأهلية، وإنما يتم الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الحكومي.

وأضاف أن الجامعات الأهلية وصلت تكلفتها لـ 108 مليارات جنيه، والجامعات التكنولوجية 4.4 مليار جنيه، والمستشفيات الجامعية وصلت تكلفتها لأكثر من 4 مليارات جنيه.

وتابع: “ووصلت تكلفة المراكز والمعاهد البحثية إلى 5.5 مليار جنيه، والبنية التحتية المعلوماتية تكلفت 7 مليارات جنيه”.

