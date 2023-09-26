تشييع جثمان المخرج أحمد النحاس من مسجد الحصري.. صور وفيديو

شُيع منذ قليل جثمان المخرج أحمد النحاس من مسجد الحصرى عقب صلاة الظهر.

وذلك وسط حضور للأهل والٱقارب والأصدقاء ورجال الفن والعامة، كما خيم الحزن الشديد علي جميع الحضور.

وحددت أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس إقامة مراسم تشييع الجثمان ظهر الثلاثاء، من مسجد المصرى بمدينة السادس من أكتوبر، ولم يتم تحديد موعد العزاء.

ونشرت نهى ابنة المخرج أحمد النحاس تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن وفاته وذلك عن عمر يناهز 73 عاما.

وقالت نهى ابنة أحمد النحاس “والدي العزيز في ذمة الله.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

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