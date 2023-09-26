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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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التعليم العالي: مصر انتقلت إلى عصر جديد بخريج متميز وقادر على مواجهة التحديات

أيمن عاشور وزيرالتعليم
أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، إنّ مصر انتقلت إلى عصر جديد في التعليم، بخريج متميز قادر على مواجهة احتياجات سوق العمل المصري والمحلي والدولي بكليات ليست كليات قمة بالمفهوم التلقيدي، متابعا: «القمة أن تحقق من خلال مهاراتك وإمكانياتك احتياجات الدولة، وأن تكون قادرا على العمل في السوق المحلي والإقليمي والدولي».

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبثتها «إكسترا نيوز»: «في عام 2014 كان هناك 50 جامعة موزعة على 27 محافظة، و24 جامعة حكومية و23 جامعة خاصة و3 جامعات أهلية، وعند المقارنة بعام 2023 فنحن نتحدث عن مسارات جديدة في التعليم وأماكن جغرافية لم تكن موجودة قبل كده، وهي منظومة الإتاحة، نتحدث عن 96 جامعة، وتضاعف العدد ليصل تقريبا إلى 100 جامعة».

وإستكمل حديثه قائلًا: «جغرافيًا، وصلنا إلى سيناء وإقليم شمال غرب وإقليم أسيوط والصعيد، وانتشرت المنظومة في ربوع مصر كافة، وهذه هي الإتاحة التي نريدها لكل أولاد مصر في منظومة بناء الإنسان المصري».

وأكد أنّه بالحديث عن مسارات التعليم، كان هناك 118 برنامجا في 24 جامعة حكومية و392 كلية، وكان يوجد 23 جامعة خاصة في 132 كلية، الجامعات الأهلية كانوا 3 جامعات بـ9 كليات غير المعاهد.

 

التعليم العالي البحث العلمي سوق العمل السيسي تفوق جامعات مصر

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