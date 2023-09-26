محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، مدرسة المرحوم محمد الشويحى الثانويه بقرية أويش الحجر مركز المنصوره علي مساحة 2,100 متر مربع وتضم عدد 15 فصل بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه .

كما افتتح " مختار "، مدرسة نشا الإبتدائية بقرية نشا مركز ومدينة نبروه علي مساحة 2,300 متر مربع وتضم عدد 24 فصل تعليمي بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه .

جاء ذلك بحضور المهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، و هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم ، والكاتب الصحفي حازم نصر ، والنائب رضا غازي عضو مجلس النواب ، واللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصوره ، واللواء أنور زغلول رئيس مركز ومدينة نبروه .

وأكد " مختار " ، أن رئيس الجمهورية يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيراً من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديده من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية.

وأشار " المحافظ " الي أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس في مختلف مدن وقرى مصر هو وبحق إنجاز للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية .

وأكد " مختار " ، أن الهدف من إنشاء مدارس جديده هو تقديم خدمة تعليمية متميزه لكافة الطلاب وتقليل كثافة الفصول لبناء جيل قوي مسلح بسلاح العلم والمعرفة .

وأشاد مختار ، بدور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات .

ووجه " المحافظ "، لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الانشطه الرياضيه عليها .

FB_IMG_1695728698452

FB_IMG_1695728696605

FB_IMG_1695728694712

FB_IMG_1695728692943

FB_IMG_1695728691164