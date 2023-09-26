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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملتقى توظيف بالبحر الأحمر يوفر 690 فرصة عمل في 48 منشأة سياحية

صدى البلد

افتتحت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، يوفر 690 فرصة عمل في كافة التخصصات الفندقية، في 48 منشأة سياحية في مدن الغردقة، وسفاجا، ومرسي علم، والقصير.

أقيم الملتقي تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ،واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر ،بالتعاون مع "مشروع قوي عاملة مصر"، وفندق شتايجنبرجر الدو ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بما يساهم في الحد من معدلات البطالة ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ضمن برامج التدريب المجانية التى توفرها الوزارة .

وأوضح هارون عبد العزيز مدير المديرية، أن ملتقى التوظيف ، بدأت فعالياته ؛ اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق بالممشى السياحي بالغردقة.

وقال إن الملتقى فرصة يلتقى فيها أصحاب الأعمال،وممثلى الشركات، مع الباحثين عن عمل من الشباب،لعرض فرص التشغيل،وشروطها،وتوعية الشباب بإحتياحات سوق العمل ،وطرق التقديم فيها،وأهمية توعيتهم بتنمية مهاراتهم بحسب متطلبات السوق؛ وإن توجيهات الوزير  التحقق من مصداقية فرص العمل وإستلام العقود والتواصل مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم ،ومراقبة تطبيق القانون خاصة  تنفيذ الحد الأدنى للأجور ، وذلك فى ضوء الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل الدعم للشباب من الجنسين.

وأضاف أن الفرص متاحة لجميع الأعمار والمؤهلات ،وغير ذوي المؤهلات والخبرة من سن 18 وحتى 50 سنة ، ومضيفاً أن الملتقى شهد تسليم منتجات من الدورات التدريبية على أسر أكثر احتياجا.

وأضاف مدير المديرية انه على هامش فعاليات الملتقى جري تسليم  10 عقود عمل لذوى الهمم وهم : أحمد محمد يوسف، ومحمد على محمد ، وعبد الله محمد عبد الله ، ورجب كمال أبو المجد ، ومكاريوس خلف توفيق، وأحمد محمد حسانى ، وعمرو ذكى رفاعى ، وياسر حسن عبد الراضى ، وأحمد صبري توفيق ، وخلود حسن محمد ، وذلك للعمل فى فنادق تيتانيك وماريوت وهيلتون وبريميير لوريف ، على مهن :مشرف غرف ، وعمال خزينة ، وعمال تجهيز وتحضير ، وعامل يونيفورم ، وسباك ، ومراقب أمن ، وفنى غلايات.

كما جرى تسليم 15 شنطة ملابس لشباب من منتجات متدربات برامج التفصيل والخياطة  بالمراكز الثابتة والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ، والتى توفرها المديرية للشباب من الجنسين بالمجان طوال العام على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لدمج ذوى الهمم فى سوق العمل وتدريبهم للاستفادة من قدراتهم وامكانياتهم فى تنفيذ خطط التنمية .

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