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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ قنا: الحكومة تضع القطاع السياحي نصب أعينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

محافظ قنا أشرف الداودي
محافظ قنا أشرف الداودي

قال محافظ قنا أشرف الداودي، إن الحكومة المصرية تضع القطاع السياحي نصب أعينها لزيادة الحركة الوافدة من دول العالم إلى مصر ، خلال الفترة المقبلة وفتح أسواق سياحية جديدة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم /الثلاثاء/ بالاحتفال بيوم السياحة العالمي بمعبد دندرة تحت شعار (السياحة والاستثمار الأخضر)، والذي تضمن عروضًا فنية (التنورة – تابلوه النوبة)، قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا، بجانب عدد من العروض قدمها طلاب مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات.

وأَضاف الداودي، أن هذا الاحتفال يهدف لزيادة الوعي وإظهار دور السياحة وتأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على المستوى العالمي، منوهًا بأن معبد دندرة يعد واحدًا من أكبر المعابد الفرعونية حفظًا في مصر القديمة.

وأوضح أن واجهة المعبد تعد من أروع واجهات المعابد المصرية القديمة، حيث يتصدر الواجهة ستة أعمدة متوجة برؤوس حتحور، والتي تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة للمعبد تزخر بالكثير من الآثار الفرعونية مثل الهيكل الرئيسي للمعبد، ومعبد ولادة إيزيس والبحيرة المقدسة، كما يوجد به المناظر الفلكية المصورة على الأسقف ويعود للإله حتحور رمز الجمال والخصوبة والنيل. 

وعلى هامش الاحتفال، افتتح محافظ قنا معرض أيادي مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة، والذي نظمته وحدة أيادي مصر بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وضم المعرض عددًا من منتجات الحرف التراثية واليدوية مثل (الفركة والفخار والمشغولات الخشبية "خشب السرسوع"، والخزف والجلود وأعمال الشمع واللوحات الزيتية والإكسسوار)، ويهدف المعرض إلى دعم أصحاب الحرف لتسويق منتجاتهم التراثية والحرفية، لزائري المعبد من السائحين والمصريين للتعرف على جمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية.

وعلى صعيد آخر، تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الدكتور محمد السيد، استلام منحة بيت الزكاة بالأزهر الشريف للأيتام وغير القادرين من الطلاب من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، وذلك بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة بمدينة قنا. 

وقال إن مبادرة بيت الزكاة والصدقات المصري بجميع المدارس تهدف لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأيتام، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حيث يتم من خلال المبادرة توزيع مستلزمات المدارس على الطلاب الأيتام وإدخال البهجة والسرور عليهم في بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن المبادرة تستهدف توزيع 1500 حقيبة مدرسية، وجاكت، وحذاء ومستلزمات دراسية على الطلاب بجميع الإدارات التعليمية وبالتنسيق مع الشيخ تاج أبو الوفا مدير منطقة قنا الأزهرية. 

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