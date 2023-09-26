محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان المطرية بتكلفة 3 ملايين جنيه

قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال، إن أعمال تجميل ميدان المطرية جاءت بعد إنهاء مشروع رفع كفاءة الصرف الصحي بمناطق الحلمية والمطرية وترعة الجبل وبعض مناطق مصر الجديدة وشارع السواح وعمر المختار وترعة الإسماعيلية بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الثلاثاء، لأعمال تطوير وتجميل ميدان المطرية الذي نفذته شركة الصرف الصحي بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، وتضمن مشروع الصرف الصحي تنفيذ خطوط صرف صحي بشارع بن الحكم بدءًا من حديقة 6 أكتوبر بحسر السويس مرورًا بميدان الحلمية وميدان المطرية وصولًا إلى ميدان عمر المختار بطول 3 كم.



كما تضمن عمل خطوط فرعية بشارع ترعة الجبل من جهة الزيتون والمطرية، وعمل خط صرف صحي بشارع محطة الزيتون، وشمل تطوير الميدان إنشاء حديقة تتوسطها مسلة فرعونية تحيطها الأشجار.