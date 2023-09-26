محافظ الشرقية يتفقد نفق عرابي ويتابع معدلات أداء إنشاء مول التحرير بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نفق عرابي ليعلن قرب دخول النفق الخدمة ، كما حرص المحافظ على تفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة والأخيرة بالمشروع، والمُقام بتكلفة ترتقي إلى 240 مليون جنيه كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية بالنفق وكذلك الأرصفة وجار الانتهاء من اعمال التشطيبات النهائية والأعمال الصناعية من كهرباء وميكانيكا حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98% وجار تكثيف ورديات العمل لسرعه الانتهاء من الأعمال ودخول النفق الخدمة الفعلية ليُساهم في تخفيف حده الزحام داخل مدينة الزقازيق.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء برج اداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق بميدان التحرير بمدينة الزقازيق والمقام على مساحة 1048م3 وبتكلفة 55 مليون جنيه ومكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم والطوابق (الأرضي والثاني والثالث) تجاري والطوابق (الرابع والخامس والسادس) إداري والطابق السابع نادي اجتماعي والطابق الثامن عبارة عن نادي اجتماعي مفتوح مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد لخدمة أبناء مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ورضا بكري رئيس حي اول.