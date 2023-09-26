مياه البحر الأحمر: بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة عامل

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر اليوم الثلاثاء في إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين للاختبارات التحريرية في مسابقة الوظائف الخاصة بالشركة والتي تم الإعلان عنها برقم (١) لعام ٢٠٢٢ لشغل وظيفة عامل.

ويشرف على عملية المقابلات الشخصية المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى عمرو عزت الماحي، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالشركة القابضة، والمهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالإضافة إلى قيادات قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لاختيار الكوادر البشرية المؤهلة لشغل الوظائف المتاحة وتعزيز فريق العمل في مجال توفير خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية في منطقة البحر الأحمر.