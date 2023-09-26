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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آلاف الشراقوة يردون الجميل للسيسي بتحرير توكيلات الدعم والتأييد

صدى البلد

توافد الآلاف من أهالي محافظة الشرقية، على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث شهدت مراكز ومدن الشرقية إنتفاضة غير مسبوقة من الأهالي والمواطنين الذين تسابقوا علي مكاتب الشهر العقاري لتوثيق توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة معلنين تأييدهم الكامل والتام ووقوفهم خلف الرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها الجمهورية الجديدة.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية عضو مجلس الشيوخ أن أمناء وأعضاء مستقبل وطن بمراكز ومدن "ديرب نجم ، صان الحجر، منشأة أبو عمر، القرين، منيا القمح، أبوحماد، فاقوس، الزقازيق، مشتول السوق، أولاد صقر، كفر صقر، الصالحية الجديدة، بلبيس، القنايات"، علي الاصطفاف منذ الصباح الباكر أمام مكاتب الشهر العقاري رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي مرددين الهتافات الوطنية التي ألهبت مشاعر الحضور مؤكدين أنهم خلف رئيسهم "كتف بكتف" دعما لإستكمال مسيرة التنمية والتطوير والبنية التحتية لتوفير حياة كريمة لجموع الشعب المصري.

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وأشار أمين الحزب بالشرقية إلى أن الحضور أعربوا عن ثقتهم التامة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن نزولهم اليوم ردا للجميل للرئيس ولإستكمال سلسلة الإنجازات التي تحققت علي أرض الوطن وتمثل إعجازا وليس إنجازا.

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