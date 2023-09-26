بتكلفة 22 مليون دولار.. رئيس مياه الشرب بالأقصر يبحث الموقف التنفيذي لمحطة الهنادي

بحث سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر مع شون جونز مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له الموقف التنفيذي لمشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق مركز إسنا جنوب الأقصر، بتكلفة 16 مليون دولار، والخط الناقل بتكلفة 6 ملايين دولار، والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا ، لتصبح التكلفة الاجمالية 22 مليون دولار بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID".



يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه "IWSS "، ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال المشروع بنهاية العام الحالي طبقا للمخطط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سى دى إم سميث - كيمونكس مصر - "CDM Smith ".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة اليوم الثلاثاء مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق له ، لتفقد الأعمال الجارية بالمشروع وفق الخطة المقررة ونسب التنفيذ.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد له ، حيث استعرض المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية الموقف التنفيذي للأعمال ، وتم عرض الإنجازات المقدمة من المعونة الأمريكية بشركة الأقصر.

كما استعرضت المهندسة نهلة خليدي مدير عام إدارة الأصول، التحول الرقمي في صيانة وإدارة الأصول باستخدام برنامج مكسيمو الذى يهدف الى دمج برنامجى ( Atm ) الخاص بالإدارة الفنية للأصول وبرنامج ( Master ) بقطاع التشغيل والصيانة، وذلك لتحقيق أهداف الشركة في الحفاظ على جودة أداء المعدات والأصول.

من جانبه أشاد مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالعاملين بالمشروع، وقال إنه من أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.