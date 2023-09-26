محافظ جنوب سيناء يوجه بدفع رسوم مصروفات المدارس للطلبة غير القادرين

وجه محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، بدفع رسوم مصروفات المدارس للطلبة غير القادرين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة لدفع 50 % لطلبة المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء، لرفع العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وذكرت المحافظة -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أنه جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ جلسة المجلس التنفيذي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس مدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومحمد شعير السكرتير العام لمساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات ، ومديري إدارات الديوان العام، والمعنيين.

ووجه المحافظ الشكر للمهندس رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ والعاملين معه لما بذلوه من جهد مميز خلال فترة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد استعدادا لعدد من الفعاليات القادمة منها ذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وأضاف البيان أن المحافظ حرص خلال انعقاد الجلسة على مناقشة المقترح المقدم من رئيس مدينة دهب والخاصة بإجراءات ضبط الشواطئ والأنشطة البحرية للمدينة لضمان الحفاظ على البيئة البحرية والزائرين بالمدينة،حيث وجه بإقامة بطولات ويند سيرف بمدن دهب و رأس سدر وطور سيناء في إطار التنشيط السياحي والترويج لهذه الرياضة التي تشتهر بها مدن جنوب سيناء لتوافر الرياح المناسبة طوال العام.

كما وجه المحافظ في إطار الحفاظ على البيئة بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية في تداول السلع واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة وتقرير غرامة قدرها 10 آلاف جنيه لمن يخالف هذه التعليمات مع توفير أكياس صديقة للبيئة بالتعاون مع وزارة البيئة.

وكلف المحافظ بتوزيع سلع غذائية ولحوم وحلاوة المولد علي الأسر الأكثر احتياجا والأيتام والمرأة المعيلة والفئات الأولى بالرعاية بمناسبة ذكرى المولد الشريف وفي إطار حرص المحافظ علي تقديم الدعم ونشر البهجة والفرحة في قلوب تلك الفئات، بالإضافة لحقائب المدارس والأحذية التي تقدم بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري.

وتابع البيان أنه في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لاحتفالات نصر أكتوبر تم خلال الجلسة عرض فيلم تسجيلي بعنوان الحصن عبارة عن محاكاة لبعض أحداث أكتوبر تنفيذ مدرسة الزهور الابتدائية بطور سيناء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم .

ووجه المحافظ أيضا خلال الجلسة المنعقدة بالبدء في استعدادات الحد من أخطار السيول استعدادا للموسم الشتوي وتطهير مخرات السيول وتجهيز المعدات الثقيلة واتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن بالتنسيق مع الموارد المائية، بجانب متابعة التغيرات المكانية بجميع المدن وإزالة أية تعديات أو مخالفات بنائية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات فورا.

وتابع المحافظ تقرير لجنة المواقف بالمحافظة الخاص بشأن طريقة استغلال ساحة انتظار السيارات بمدخل السوق التجاري القديم بشرم الشيخ ..ووجه المحافظ بضرورة تحديد القيمة المستحقة لكل فئة.