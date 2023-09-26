بحضور الرئيس.. خاطر: جامعة المنصورة حصدت المركز الأول في التحول الرقمي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورؤساء الجامعات.

وناقش الرئيس السيسي، أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة طرح الأفكار العلمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

وأكد على أهمية الرقمنة ودورها فى سوق العمل فى الداخل والخارج، مشيرًا إلى نوعية مسار التعليم.

وأوصي الرئيس، خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات بحسن معاملة الطلاب والاهتمام بهم في كافة المجالات.

وعبر رئيس جامعة المصورة عن سعادته بحضور الاجتماع بتشريف السيسي، مؤكدا أن توجيهاته ستكون بمثابة خارطة عمل ستعمل الجامعة على تنفيذها خلال الفترة القادمة، ووضع جودة التعليم والبحث العلمي في مقدمة اهتمامات الجامعة.

كما أكد أن جامعة المنصورة خطت خطوات كبيرة في عملية الرقمنة وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في التحول الرقمي وتعمل على الإعداد الرقمي لخريجي الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل.