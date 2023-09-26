جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 بدء هجوم جديد ضد قطاع غزة الفلسطيني.

واستهدفت طائرة حربية دون طيار موقعا شرق محافظة رفح، ما أدى إلى تدميره، فيما استهدفت مروحية عسكرية مواقع شرق مدينة غزة وشرق جباليا وشرق الشجاعية، دون أن يبلغ عن إصابات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت "وفا" أن مواطنا فلسطينيا أصيب بالرصاص في وقت سابق اليوم الثلاثاء، فيما أصيب آخرون بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية التي تقام لليوم الحادي عشر على التوالي في عدة أماكن شرق قطاع غزة، احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع واستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.