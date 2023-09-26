مودرن فيوتشر يهزم الداخلية ويتصدر الدوري المصري

فاز مودرن فيوتشر على الداخلية 2-1، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة الـ2 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز فريق الداخلية الهدف في الدقيقة 43، بعد تسديدة من ألان تشامبادي من خارج منطقة الجزاء مرت بغرابة أسفل الحارس محمود جنش وسكنت أسفل يمين المرمى.

وتعادل فيوتشر في الدقيقة 66 من تسديدة صاروخية بأقدام عمر كمال عبدالواحد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل مودرن فيوتشر الثاني في الدقيقة 73، من ركلة جزاء بأقدام أحمد رفعت.

وتصدر فيوتشر الجدول المصري برصيد 6 نقاط، وتوقف الداخلية في المركز الـ9 برصيد 3 نقاط.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، أحمد رفعت

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمود شعبان ، محمد نصير ، ، محمد صادق، علي زعزع ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي، عمر السعيد

