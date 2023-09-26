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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد المكرمين من السيسي: حضور الرئيس حافز كبير لبذل قصارى جهدنا

أحد المكرمين من الرئيس
أحد المكرمين من الرئيس السيسي اليوم

أعرب محمد حمدي منصور، الحاصل على المركز الأول في قطاع هندسة البترول وأحد المكرمين من الرئيس السيسي اليوم، عن سعادته بالتواجد في حفل ستاد قناة السويس اليوم في يوم التفوق، بحضور الرئيس السيسي والتكريم من الرئيس، "كنت مبسوط جدا، لما سلمت على الرئيس السيسي، وكانت الحفلة مميزة وجميلة جدا بتواجد الرئيس السيسي".  

 

أحد المكرمين من السيسي يكشف تفاصيل تكريمه 

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن تقدير الرئيس السيسي للطلبة المتفوقين كان له شعور جميل لدى الطلبة، "إحنا حسينا أن الرئيس مهتم بينا، ومقدرنا، وده يدينا حافز كبير في الفترة المقبلة، إننا نشتغل وندي أقصى طلبة لينا ولبلدنا". 

 

وتابع أن قطاع هندسة البترول الذي تخرج منه قطاع هام جدا، خاصة في ضوء أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الغاز، لافتا إلى أن هذا القطاع مهم جدا، ودور المهندسين في الفترة المقبلة العمل على تقليل استيراد مصر من الغاز الطبيعي وزيادة إنتاج مصر من الغاز. 

السيسي المكرمين من الرئيس الرئيس السيسي ستاد قناة السويس يوم التفوق

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