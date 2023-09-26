رئيس الوزراء العراقي: حريصون على تجاوز الخلاف القائم مع الكويت

قال محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي إن دولة العراق حريصة على تجاوز الخلاف القائم مع الكويت.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي وفقا لما نشرته فضائية"العربية": حريصون على بذل الجهود لحل قضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وأن أزمة خور عبد الله تحل بالتفاهم بعيدا عن الانفعال والتصريحات الشعبوية.

وتابع السوداني: هناك إرادة قوية من العراق والكويت لحل قضية خور عبد الله بالتفاهم، التصريحات الشعبوية لا ينتج عنها سوى المزيد من التوتر والأزمات.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أفاد بأنه تم طرح رؤية للشراكات مع دول المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها مشروع يدعو لشراكة الجميع.

وقال السوداني، خلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع صحيفة ذا ناشيونال : الخلافات السياسية في العراق ضمن سياقها الطبيعي.