الأولى على علوم سياسية بني سويف: تكريم الرئيس يشجعنا ويحفز الأجيال القادمة

أعربت عبير لطفي، الحاصلة على المركز الأول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، وأحد المكرمات من الرئيس السيسي اليوم في ستاد قناة السويس في يوم التفوق عن سعادتها الكبيرة من تكريم الرئيس السيسي لها، موضحة أن دعم الرئيس السيسي للطلبة كان له أثر كبير بين الطلبة، "الحمد لله على التفوق، ودعم الرئيس السيسي لينا".

أحد المكرمات من الرئيس السيسي تتحدث عن تكريمها

وأضافت "لطفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن كل الطلبة كانت سعيدة بالتكريم والأجواء العظيمة التي حدثت في ستاد قناة السويس خلال الفترة الماضية، وهو أمر مشجع جدا لهم ولكل الأجيال القادمة من الجامعات.

وتابعت، أن دراستها ليست فقط مجرد دراسة وانتهت وإنما تعمل بدراستها في الوقت الحالي، "اللي بناخده نظري بنطبقه عملي، والدنيا بالنسبة لينا حلوة، والدولة بتدعمنا كتير جدا".

وواصلت: "أبويا خدني بالحضن بعد التكريم، وكان مبسوط مني جدا النهاردة، والحمد لله على التكريم، ماما لم تكن موجودة اليوم، ولكنها شاهدتني في التلفزيون، وكانت فرحانة جدا، والحمد لله".