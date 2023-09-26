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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"انزل واختار رئيسك".. محمد أبو العينين يدعو الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

دعا النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الشعب المصري إلى النزول لاختيار مرشحه الرئاسي، قائلاً: "انزل واختار رئيسك"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضحى بنفسه ووقف مع إرادة الشعب وتصدى لكل المحاولات والأجندات.

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محمد أبو العينين يوقع على نموذج تزكية ’’السيسي رئيسا‘‘ ويؤكد: الرئيس عاهد فصدق..ووعد فأوفى

وأضاف محمد أبو العينين، في تصريحات له عقب تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، موجها رسالة للمصريين، "الشعب المصرى شعب وفي، ويعلم من يحمل الخير، ومن يحمى الوطن ويصون مقدراته"، مؤكدا أنه يبادل الرئيس عهدا بعهد ووفاءً بوفاء.

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الانتعاش وتدفق الاستثمارات، والمرحلة القادمة مرحلة جني الثمار.

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