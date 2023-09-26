هيئة الكتاب تحتفي بالمبدع سيد إمام في معرض دمنهور.. غدا

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، غدا الأربعاء، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، على هامش معرض دمنهور السادس للكتاب، المقام حاليا في مكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتنطلق الفعاليات في العاشرة صباحا بقاعة رقم «١» بفاعلية ضمن محور ندوات متخصصة بعنوان «ذكرى ميلاد خير الأنام» بمشاركة الدكتور منصور أبو العدب، يليها في ندوة بعنوان «عالم مواز.. لقاء مع الكابتن عمرو السوهاجي بطل الألعاب الباراليمية في السباحة».

وفي الرابعة عصرا بذات القاعة ضمن محور تجارب وروى، تعقد ندوة «الفن والمجتمع.. علاقة التأثير والتأثر» ويديرها هاني قدري، وفي السادسة مساءا تعقد ندوة «قضايا المرأة في الوجدان العربي» بمشاركة زكية رشاد وعمرو الشيخ، ويديرها الدكتور محمد أبو علي، وفي الثامنة مساءا تعقد ندوة «ليلة في حب السيد إمام»، بمشاركة الدكتور عيد بلبع، ومحمود خيرالله، وطارق إمام، ويديرها كمال اللهيب.

وفي قاعة رقم «٢» تنطلق الفعاليات في الحادية عشر صباحا بندوة لإدارة دمنهور التعليمية، تليها ندوة نادي أدب إدكو، ونادي أدب رشيد، وفي الرابعة عصرا تعقد ندوة «البحيرة.. تاريخ وأعلام»، بمشاركة مجموعة من الأدباء والمبدعين، وتختتم القاعة فعاليات اليوم في السادسة مساءا بأمسية شعرية لمجموعة من الشعراء.

ويشهد اليوم مجموعة من الفعاليات الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب عدد من الورش الفنية المختلفة للأطفال.

وكانت قد افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، صباح أمس فعاليات الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب، بمشاركة ما يقرب من ٣٠ ناشرا، ما بين دور نشر خاصة وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة.