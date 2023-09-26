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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع المعارك بين الشرطة الصومالية والجيش الإثيوبي في بلدة دولو

الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي

اندلع قتال بين الجيش الإثيوبي وأفراد من الشرطة الصومالية في بلدة دولو الواقعة في منطقة جيدو المضطربة الحدودية المضطربة.

وذكر موقع كاسيمادا أونلاين الإخباري يوم الثلاثاء، إن المواجهة المسلحة اندلعت بعد أن تجاهلت الشرطة الصومالية أوامر القوات الإثيوبية بإزالة نقطة تفتيش أمنية في منطقة دولو، ولم يتم التعرف على الضحايا على الفور.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي رفض طلب الصومال بتأجيل انسحاب 3000 جندي من قوات حفظ السلام المقرر نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وبعد أيام من طلب الحكومة الصومالية من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وقف انسحاب 3000 جندي من قوات حفظ السلام في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي التي مزقتها الحرب، جاء الرفض من جانب الاتحاد الأفريقي.

الشرطة الصومالية الجيش الإثيوبي بلدة دولو

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