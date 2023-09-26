عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

شهد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وذلك بالإنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الإحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة المولد النبوى الشريف للعام ١٤٤٥ هجرياً وذلك بمسجد الرشد بحى العجوزة.  

جاء ذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومدير مديرية الأوقاف بالجيزة وممثلي المنطقة الازهرية، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومديري مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز ولفيف من الأئمة والوعاظ وجموع من المصلين . 
بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، يتبعها خطبة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة حول الذكرى العطرة لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدروس الدينية المستفادة من هذه المناسبة العطرة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم ، مؤكداً أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وفرصة لترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع، مثل الأخلاق والعدل والرحمة، ونشر السلام والمحبة بين الناس .
كما شهد الحفل ابتهالات وتواشيح لاشبال برنامج النشاط الصيفى وقد اختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية.

FB_IMG_1695753150532
FB_IMG_1695753150532
FB_IMG_1695753136620
FB_IMG_1695753136620
FB_IMG_1695753134326
FB_IMG_1695753134326
FB_IMG_1695753132201
FB_IMG_1695753132201
FB_IMG_1695753141316
FB_IMG_1695753141316
FB_IMG_1695753138958
FB_IMG_1695753138958
FB_IMG_1695753146922
FB_IMG_1695753146922
أحمد راشد محافظ الجيزة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الإبتهالات الدينية الدروس الدينية السلام والمحبة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المولد النبوي الشريف هيئة النظافة والتجميل حي العجوزة رئيس هيئة النظافة والتجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

موضوعات متعلقة

بدء أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض بحى العجوزة بطول 1200 متر

تدريب المعلمين.. تعليم الجيزة: أمن وسلامة الطلاب أولوية مع بداية العام الدراسي

لاستقبال العام الدراسي الجديد.. شاهد نائب محافظ الجيزة يتفقد جاهزية مجمع مدارس بشتيل

الجيزة.. غلق منشأة لجمع وفرز القمامة والبلاستيك وسط الكتلة السكنية ببولاق الدكرور

نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير سوق بن حزم ومشروع الصرف الصحي بسقارة|شاهد

ضبط 10.5 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالجيزة.. شاهد

بيطري الجيزة يطلق عدة قوافل بيطرية مجانية لتحصين الثروة الحيوانية|شاهد

محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء المحاور المرورية بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين

ترشيحاتنا

أحمد موسى: السيسي سيعلن على الهواء الترشح للرئاسة خلال أيام قليلة

الأعلى للقضاء يوافق على حركة قضاة محاكم الاستئناف.. مستندات

"انزل واختار رئيسك".. محمد أبو العينين يدعو الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد أبو العينين: الشعب المصري وفي ويعلم من ضحى بنفسه ويبنى المستقبل

ولد الهدى فالكائنات ضياء.. 3 أسباب تجعلك تردد أعظم ما قيل في مدح المصطفى

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين وقع على توكيل لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

احصل عليها الآن .. الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المخالفات المرورية بالمجان

ماذا تفعل زبدة الفول السوداني للشعر؟.. شاهد النتيجة

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

لماذا بكى أوسوريو في مباراة الزمالك والمقاولون.. وما الموقف القانوني لمخرج اللقاء؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ