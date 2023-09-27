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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: المسلمون اعتادوا الاحتفال بالمولد النبوي منذ القرن الرابع.. وداعية تكشف سبب تعدد زيجات النبي

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان

دار الإفتاء: المسلمون اعتادوا الاحتفال بالمولد النبوي منذ القرن الرابع

هل زواج الرسول بأمر من الله؟ سبب تعدد زوجات النبي

حكم الصلاة في السيارة خشية خروج الوقت.. اعرف الشروط

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم كل مسلم وتفيده في الحياة اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأمة الإسلامية اعتادت على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ القرن الرابع والخامس من غير نكير، وذلك عن طريق إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بشتى أنواع القربات، كما نصَّ على ذلك المؤرخون؛ كالحافظ ابن الجوزي وابن دِحية وابن كثير وابن حجر والسيوطي وغيرهم كثير، رحمهم الله تعالى.


وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن الاحتفال بذِكرى المولد النبوي الشريف يمدنا بمزيد منَ الأملِ والنور والبِشرِ لتَشُدَّ على أيدِينَا وسواعِدِنَا كي تَتَوحَّدَ كلمَتُنا وتَنطلقَ مساعِينَا نحوَ البناء والعمران؛ رغبةً في استعادةِ الرُّوحِ المُحبَّةِ للحياةِ والمقبلةِ عليها.

وتابعت: لقد نُقِلَ عن عدد من الأئمة -رحمهم الله- جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ ومنها ما نقله الإمام الحافظ أبو شامة المقدسي في كتابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث"، والحافظ السخاوي في "الأجوبة المرضية"، والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه "جامع الآثار في السير ومولد المختار"، وغيرهم.

وأكدت دار الإفتاء، أنه قد دلَّت الأحاديث الشريف على مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومنها: أنه سُئِل عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم، وهذا إيذانٌ بمشروعية الاحتفال به صلى الله عليه وآله وسلم بصوم يوم مولده.

وتابعت: لقد تضافرت النصوص الشرعية على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ فقد قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58]. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمةُ العظمى إلى الخلق كلهم؛ فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: "فضلُ الله: العلمُ، ورحمتُه: مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم".

كما قال تعالى: ﴿وذَكِّرهم بأَيامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومِن أيام الله تعالى: أيامُ نصره لأنبيائه وأوليائه، وأيام مواليدهم، وأعظمُها قدرًا مولدُ الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم.

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن النبي الكريم كان زواجه من أمهات المؤمنين كان لأسباب مهمة منها تشريعية واجتماعية واقتصادية، وليس كما يثار من شبهات حول زيجات النبي.

وأضافت دينا أبو الخير، في فيديو لصدى البلد، أن النبي الكريم، لم يتزوج بكرا إلا السيدة عائشة رضي الله عنها، بأمر من الله عزوجل، فلا جدال في هذا الأمر، وكان الأمر طبيعي جدا في عصر النبي.

وأشارت إلى أن باقي زوجات النبي، كلهن من المطلقات والأرامل وكبار السن، فعند النظر إلى حالات زواج النبي، نجد أن لكل حالة أسبابها، فمثلا السيدة سودة تزوجها النبي لأنها كبيرة في السن وعلى دراية بتربية الأطفال، لتربي البنات بعد موت السيدة خديجة.

وذكرت أن زواج النبي من السيدة زينب بنت جحش، كان الهدف منه إبطال أمر التبني، وزواجه من السيدة صفية كان السبب ورائه سبب سياسي وكانت سبب لدخول كثير الإسلام خلفها.

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم الصلاة في السيارة وشروطها.

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، عن حكم الصلاة في السيارة وشروطها، إنه لابد من الفرض والنفل، فصلاة الفرض لا يجوز أداؤها في السيارة إلا عند الضرورة، كأن يكون الشخص مستقلا الطائرة لمسافات بعيدة تفوته صلاة لا تجمع مع غيرها كصلاة الفجر، ففي هذه الحالة يجوز أداء الصلاة في الطائرة، على الكرسي.

وأضاف، أن الشخص المقيم، لا يجوز له أداء الصلاة في السيارة لمجرد أنه عائد إلى منزله من العمل، ففي هذه الحالة يركن السيارة وينزل لأداء الصلاة، أو يصلي الفرض قبل سفره، أو ينتظر حتى الوصول إلى المنزل لأداء الصلاة، وإنما كان الأولى أن يصلي المسلم الفرائض في أول وقتها.

وأشار إلى أنه يجوز للمسلم جمع الصلاة جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجوز ذلك في صلاتي الظهر والعصر، أو صلاتي المغرب والعشاء.

وأوضح، أن صلاة النفل فيها سعة، فعلمنا النبي أنه يجوز صلاة النفل في السفر، أثناء ركوب وسيلة المواصلات أيا كانت هي.
 

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