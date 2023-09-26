محلل سياسى: 3 نقاط تتحكم في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

قال الدكتور توفيق حميد المحلل السياسي، إن استطلاعات الرأي الأمريكية بخصوص الانتخابات الرئاسية الأمريكية تخضع لثلاثة نقاط محورية تؤثر في آراء الناخبين في هذه الاستطلاعات.

أضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن النقطة الأولى هي عملية الإنفاق الرهيب في أوكرانيا بينما المواطن الأمريكي يواجه التضخم ويقلل نفقاته، ما سبب غضبا تجاه بايدن.

أوضح أن النقطة الثانية هي فتح الحدود للمهاجرين، الذي يزاحمون المواطن الأمريكي في الخدمات التي كان يحصل عليها دون زحام، على عكس ما كان يحدث في فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

ذكر أن النقطة الثالثة تتعلق بالمثلية الجنسية وفرض أجندتها على الجميع وتدريسها للأطفال، والمجتمع الأمريكي متحفظ بطبعه تجاه عملية التحول الجندرية أو المثلية الجنسية، وهذا يتوافق مع الخطاب الدعائي لترامب الذي يرفض هذه الأمور رفضا أخلاقيا.

