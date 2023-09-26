رئيس جامعة قناة السويس: تكريم الرئيس السيسي لأوائل الجامعات حدث تاريخي

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن اليوم كان تاريخياً في تاريخ الجامعات المصرية كلها، حيث إنها أول نسخة لتكريم أوائل الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو التكنولوجية، مشيرا إلى أن النسخة الأولى كانت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي معلقا “شرف ما بعده شرف”.

وأضاف "مندور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامى عمرو خليل، أنه يكتب في التاريخ شيئين أن دفعة 2023 أول دفعة يكرمها الرئيس السيسى، كما أن جامعة قناة السويس استضافت النسخة الأولى من التكريم والاحتفالية الكبيرة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى متابع جيد لأحوال الوطن بصفة عامة والجامعات والتعليم بصفة خاصة، متابعا: "كلامه معنا يوحي بكل تفاصيل الحياة الجامعية من وضع الأساتذة للطلاب للوضع الدراسى والمقررات والبرامج الدراسية وفرص العمل والوضع في السوق، واستهداف البرامج التي بها فرص عمل كثيرة ومتاحة".