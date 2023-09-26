علوم القاهرة توضح خطوات التقديم للطلاب الوافدين

الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن البرامج الدراسية المتاحة لمرحلة الدراسات العليا بقسم الفيزياء بالكلية، وأن التقديم يستمر حتى ١٥-٩-٢٠٢٣.



وقال الدكتور أحمد عبده الشريف، أن شروط القبول والأوراق والمستندات المطلوبة هي :



١-أصل شهادة البكالوريوس.

٢-أصل شهادة تقديرات الدرجات للسنوات الأربع الدراسية.

٣-أصل شهادة الميلاد.

٤-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو موافقة هيئة التدريب( فرع البعثات) للوافدين.

٥-عدد(٤) صور شخصيه.

٦-موافقة جهه العمل على التقدم او التفرغ للدراسه.

٧-شهادة المعادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات( لخريجي الجامعات الخاصة).



التقديم للدراسات العليا بجامعة القاهرة للطلاب الوافدين

الوافدين ( غير المصريين) الراغبين في التقديم للدراسات العليا:



التسجيل عن طريق منصة أدرس في مصر عبر الرابط التالي: Https://admission.study-in-egypt.gov.eg يتم الاستعلام عن القبول بعد مرحلة التسجيل ثم تسليم الأوراق( أصل فقط) .