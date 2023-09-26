أسباب غير متوقعة لقصور الغدة الدرقية .. تعرف عليها

يعد قصور الغدة الدرقية من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار نعرض فيما يلي أهم أسباب قصور الغدة الدرقية وذلك وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك .

يمكن أن يكون لقصور الغدة الدرقية سبب رئيسي أو سبب ثانوي والسبب الرئيسي هو الحالة التي تؤثر بشكل مباشر على الغدة الدرقية وتؤدي إلى إنتاج مستويات منخفضة من هرمونات الغدة الدرقية.

السبب الثانوي هو ما يؤدي إلى فشل الغدة النخامية، مما يعني أنها لا تستطيع إرسال هرمون الغدة الدرقية (TSH) إلى الغدة الدرقية لموازنة هرمونات الغدة الدرقية.

الأسباب الرئيسية لقصور الغدة الدرقية هي أكثر شيوعا وأكثر هذه الأسباب الأولية شيوعًا هو حالة المناعة الذاتية التي تسمى مرض هاشيموتو.

يُطلق عليه أيضًا التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو أو التهاب الغدة الدرقية الليمفاوي المزمن، وهذه الحالة وراثية (تنتقل عبر العائلة).

في مرض هاشيموتو، يقوم الجهاز المناعي للجسم بمهاجمة الغدة الدرقية وإتلافها، وهذا يمنع الغدة الدرقية من إنتاج وإطلاق ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية.

يمكن أن تشمل الأسباب الرئيسية الأخرى لقصور الغدة الدرقية ما يلي:

التهاب الغدة الدرقية

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية والاستئصال الإشعاعي والجراحي للغدة الدرقية.

نقص اليود وعدم وجود ما يكفي من اليود وهو معدن تستخدمه الغدة الدرقية لصنع الهرمونات في جسمك.

الحالات الوراثية وحالة طبية تنتقل عبر عائلتك

في بعض الحالات، يمكن أن يحدث التهاب الغدة الدرقية بعد الحمل والتهاب الغدة الدرقية بعد الولادة أو مرض فيروسي.