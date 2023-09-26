محافظ الإسكندرية: التلاقي الحضاري بين مصر والصين خلق جسورا من الترابط بين الحضارتين

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن التشابه التاريخي والتلاقي الحضاري بين الشعبين المصري والصيني خلق جسورا من الترابط بين الحضارتين، مشيرا إلى أن مصر والصين ارتبطتا بعلاقات تاريخية وثقافية وتجارية لم تتأثر على مر العصور.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية محمد الشريف، وقنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي، مساء اليوم /الثلاثاء/ في الاحتفال الذي أقامته القنصلية الصينية بمناسبة العيد الوطني الـ74 لجمهورية الصين الشعبية، في إطار تعزيز وتقوية أواصر العلاقات بين البلدين.

وأكد "الشريف" أن الإسكندرية تعد أقدم سكندريات العالم، مشددا على أن كتب التاريخ الصينية تشير إلى أن "الثغر" تعد أول مدينة في إفريقيا ورد ذكرها في السجلات التاريخية الصينية.

وعبر عن سعادته بالشراكة التي تربط الإسكندرية مع العديد من المدن والمقاطعات الصينية لتبادل الخبرات وتوفير فرص للتعاون بين الجانبين.

