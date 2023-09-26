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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقبال كبير من أهالي الأقصر على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للسيسي

مواطنين في الشهر
مواطنين في الشهر العقاري

لليوم الثاني على التوالي تشهد مكاتب الشهر العقاري على مستوى محافظة الأقصر إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لاستخراج توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

اصطف مئات المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري على مستوى الأقصر لعمل التوكيلات الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وفي الشرقية ايضا….

بصور السيسي وأعلام مصر.. آلاف الشراقوة أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات

 

توافد الآلاف من أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية ، على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك فور انتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن فيه تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024.

جميع مراكز المحافظة اصطفوا بالآلاف 

 

وصرح النائب الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية بأن أعضاء الحزب وكوادره، بجميع مراكز المحافظة اصطفوا بالآلاف حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعلم المصري في مشهد استثنائي أكد علي اصطفاف المواطنين خلف القيادة السياسية.

 

وأكد سليم في بيانه، أن مرحلة التوكيلات ما هي إلا بداية في خطة أعدها الحزب عقب إعلانه بمطالبة الرئيس السيسي يخوض انتخابات الرئاسة 2024 لاستكمال ما بدأه من إنجازات يشهد بها القاصي والداني ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية، مضيفًا بأن الكيان بكافة الحزبية عن محافظة الشرقية بالتنسيق مع الأمانة المركزية في غرفة عمليات مستمرة علي مدار الساعة لتذليل اي عقبات أمام اي مواطن.

واختتم سليم كلماته بالشكر للهيئة العليا للانتخابات ووزارة العدل وجميع الموظفين الذين لم يتهاونوا في تقديم الخدمة أمام الآلاف من المواطنين الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر أمام مقرات الشهر العقاري لتحرير توكيلات رسمية بمحض إرادتهم معبرين عن حبهم للوطن في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤمنين بما قدمه علي ثقة كاملة في إدارته لاستكمال فترة جديدة بخوضه انتخابات الرئاسة 2024. .. للصور 

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الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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