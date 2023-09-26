مؤسس أمهات مصر تشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بالطلاب المتفوقين

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، حرص واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالجامعات المصرية.

وعلقت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على احتفالية "يوم تفوق جامعات مصر" التي أقيمت اليوم باستاد هيئة قناة السويس، بحضور ورعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والطلاب المتفوقين بجميع جامعات مصر، قائله: "ليس جديدا على الرئيس السيسي، دائما يضع أبناء الوطن في أولى اهتماماته".

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن الطلاب المتفوقين هم مستقبل مصر وتفوقهم ينعكس على تقدم وتطور مصر في المقام الأول، مقدمة الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بهؤلاء الطلاب.

وفي النهاية وجهت عبير حديثها لأولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية، قائلة : "شجعوا أبناءكم على التميز والتفوق، خاصة القيادة السياسية والدولة تولي اهتماما كبيرا للمتفوقين والمستقبل أمامهم باهر ومتميز لأن الدولة تسخر جميع إمكانياتها لأبنائكم، فضلا عن إنشاء الجامعات العالمية والبرامج الحديثة المتطورة التي تضمن مكانا متميزا للغاية بسوق العمل لهم".