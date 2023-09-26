وزير الشباب والرياضة: إنفاق مليار و100 مليون جنيه خلال عامين لدعم الألعاب الفردية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن النتائج المصرية في الألعاب الفردية عالية جدا لذلك نقوم بالتجنيس العكسي.



وأضاف أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء،أن هناك طفر غير مسبوقة حدثت في مراكز الشباب بالمحافظات، متابعا أن هناك طفرة استثنائية في البنية التحتية بمراكز الشباب.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية تعد واحدة من المشروعات المهمة، مؤكدا انه تم انفاق مليار و١٠٠ مليون جنية خلال عامين لدعم الألعاب الفردية.