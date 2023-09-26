الفيوم.. افتتاح معرض أهلا مدارس في أبشواي

افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، معرض "أهلاً مدارس"، الذي تنظمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمنطقة الرملاية بشارع الجمهورية بمدينة أبشواي، لبيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة.



جاء ذلك بحضور، المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.



عقب الافتتاح، تفقد نائب محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي تشتمل على كافة مستلزمات المدارس من ملابس وحقائب وأحذية وأدوات مدرسية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة، وتوفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين.



وأشار نائب المحافظ، أن معارض "أهلاً مدارس" تأتي فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أن تلك المعارض تأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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