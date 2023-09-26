كارثة.. وزير الصحة السوداني يتوقع ظهور الأوبئة فى بلاده

توقع هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة السوداني ظهور بعض الأوبئة في بعض المناطق في السودان جراء الحرب التي تشهدها.

وقال وزير الصحة في تصريحات له مع فضائية "الحرة": نحتاج لتكثيف حملات التوعية لتفادي انتشار أوسع للأوبئة حيث سجلنا نقصا في الإمدادات الطبية بسبب الحرب.

وأضاف وزير الصحة السوداني: الحرب وتوقف عمليات المكافحة ساعدت في تفشي بعض الأمراض بصورة وبائية.

وكان السفير محمد عبدالله التوم القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، قد أكد أن ما تتعرض له السودان منذ الخامس عشر من أبريل الماضي من مخطط تآمري كبير إثر تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة، والحرب الشاملة التي شنتها هذه الميليشيا على الشعب السوداني وما أعملته في البلاد من قتل ونهب وإغتصاب وتدمير، سبب دمارا كبيرا في السودان.