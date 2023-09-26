ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب العاصفة دانيال في ليبيا إلى 3893 حالة

أعلنت السلطات الليبية اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب إعصار دانيال الذي ضرب البلاد في 10 سبتمبر الجاري.

وقال الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، إن حصيلة ضحايا العاصفة دانيال ارتفعت إلى 3893 حالة، مقارنة بـ3875 حالة المسجلة لدى وزارة الصحة أمس الإثنين، بفارق جثامين 18 ضحية.

وأضاف الجارح، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أنه سيتعين على وزارتي الصحة والداخلية والنائب العام والجهات المعنية في ليبيا، تقديم الأرقام الحقيقية والمدققة للمواطنين بخصوص عمليات الحصر الخاصة بالضحايا ومن الوفيات والمفقودين، بحسب ما أوردته بوابة الوسط الليبية.

وأوضح المسئول الليبي، أن الفرق المحلية والأجنبية ما زالت مستمرة في أعمال البحث وانتشال الجثامين، وهي عملية ستستمر طالما كان الأمر ممكنًا.