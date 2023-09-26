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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنس جابر تتأهل لثمن نهائي بطولة نينجبو للتنس

صدى البلد

 

تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميًا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة نينجبو المفتوحة للتنس التي تعد إحدى بطولات الـ 250 نقطة.

وفازت أنس على الفرنسية دياني باري بنتيجة مجموعتين دون رد ( 7-6 ، 7-5 ) في مباراة استغرقت ساعة وربع تقريبًا؛ لتتأهل إلى دور الـ 16.

وتواجه البطلة التونسية في الدور ثمن النهائي، الألمانية تامارا كورباتش غدًا الأربعاء في تمام الثانية مساء تقريبًا.

وتشارك أنس جابر في بطولة نينجبو، وذلك ضمن استعداداتها لنهائيات رابطة المحترفات، والمقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر المقبل بالمكسيك.

يذكر أن أنس جابر قد ودعت منذ أسبوعين منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس التي تعد أخر بطولات الجراند سلام، بعد الخسارة أمام بطلة الصين بمجموعتين دون رد في الدور ثمن النهائي.

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