تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والاتحاد بالبطولة العربية لكرة السلة

يستعد فريقا الأهلي والاتحاد السكندري للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة العربية لرجال كرة السلة، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وأجريت اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة البطولة العربية، وأسفرت عن وقوع الأهلي "وصيف البطولة" في المجموعة الرابعة مع، بيروت اللبناني والاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي ودجلة العراقي، فيما وقع الاتحاد "البطل التاريخي" في المجموعة الثانية مع، دينامو اللبناني والسيب العماني واتحاد الجزائر والأهلي القطري.

مواعيد مباريات الأهلي والاتحاد في البطولة العربية لكرة السلة

الجولة الأولى

الأهلي مع دجلة العراقي .. يوم 1 أكتوبر الساعة 1 مساء

الاتحاد مع اتحاد الجزائر .. يوم 2 أكتوبر الساعة 4:30 مساء

الجولة الثانية

الاتحاد الليبي مع الأهلي .. يوم 2 أكتوبر الساعة 4:30 مساء

دينامو اللبناني مع الاتحاد .. يوم 3 أكتوبر الساعة 4 مساء

الجولة الثالثة

الأهلي مع مجد طنجة المغربي .. يوم 4 أكتوبر الساعة 6:30 مساء

الأهلي القطري مع الاتحاد .. يوم 5 أكتوبر الساعة 2 مساء

الجولة الرابعة

الاتحاد مع السيب العماني .. يوم 6 أكتوبر الساعة 4:30 مساء

بيروت اللبناني مع الأهلي .. يوم 6 أكتوبر الساعة 2 مساء