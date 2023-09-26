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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الصالحي: مصر نظمت أفضل بطولة إفريقية بارالمبية لتنس الطاولة منذ بداية اللعبة

خالد الصالحي
خالد الصالحي

عبر خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة البارالمبية التي أقيمت على صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر الجاري.

وقال الصالحي عقب نجاح البطولة:"مصر نجحت في استضافة أفضل بطولة أفريقية لتنس الطاولة البارالمبية منذ بداية البطولات الأفريقية على الصعيد البارالمبي وجميع الوفود قدمت الشكر على ما قدمته مصر من حسن استضافة وتنظيم".

وواصل:"الاتحاد المصري استقبل جواب من الاتحاد الدولي يتضمن شكر خاص على استضافة البطولة بهذا الشكل الرائع كتنظيم وكتغطية إعلامية وكمستوى فني خاصة وأنها مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية 2024".

وأكمل:"تم تأهيل بالفعل 20 لاعبا ولاعبة إلى دورة الألعاب البارالمبية العام المقبل من أفريقيا من بينهم 11 لاعبا من مصر ولكن يجب على الجميع أن يشارك في احدى البطولات الدولية خارج أفريقيا من أجل استكمال تأهيله وفقا للوائح".

وعن فرص باقي اللاعبين الذين لم ينجحوا في التأهل قال:"هناك ملحق للتأهيل سيتم إقامته لمن لم ينجح في التأهل من خلال البطولة الأفريقية وسنحاول أن يسافر بعض اللاعبين من مصر بدعم من وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف:"أتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكل القائمين على القطاع البارالمبي لتواجدهم معنا طوال أيام البطولة ودعمهم لنا".

وعن طريقة التأهيل في الزوجي قال:"لن يتم الاعتماد في التأهيل على أبطال منافسات الزوجي في الوقت الحالي بل سيتم الانتظار لحين انتهاء العدد الكامل للمشاركين بالدورة والانتهاء من كافة عمليات التأهيل في جميع القارات وفي حالة وجود بعض الأعداد الناقصة سيتم تكميلها عن طريق البحث وراء أبطال الزوجي لاستكمال باقي العدد المحدد".

وتابع:"كنا نتمنى تأهيل أكبر عدد ممكن من اللاعبين من مصر ولكن تأهيل 11 لاعبا ولاعبة من مصر هو إنجاز كبير خاصة وأن الدورة البارالمبية الأخيرة في طوكيو شهدت مشاركة 8 لاعبين فقط من مصر وبالطبع لازال بإمكان زيادة عدد المشاركين من مصر خلال الدورة التأهيلية".

وأختتم قائلا:"كان هناك معسكرا مغلقا قبل البطولة وقاده المدرب الإيطالي اليساندرو وأعجبته الصالة كثيرا وكتب تقريرا يشكر من خلاله حسن الضيافة وسهولة التنقل وتجهيز الصالة بشكل احترافي وأكد أنه يجب أن يتم إسناد البطولات لمصر من قبل الاتحاد الدولي".

خالد الصالحي البارالمبية رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة

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