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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف سبب تعطيل الولايات المتحدة لمشروع نورد ستريم

مندوب روسيا الدائم
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 إن الولايات المتحدة قررت تقويض مشروع "نورد ستريم" من أجل الحفاظ على نفوذها في أوروبا.

وأضاف المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي: "تظهر المزيد والمزيد من الأدلة في مجتمع الخبراء على أن تقويض نورد ستريم هو من عمل واشنطن، التي ارتكبت هذا العمل الإجرامي الفظيع، مسترشدة برغبة أنانية ضيقة لتعزيز هيمنتها في أوروبا"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأشار نيبينزيا إلى أن الدول الأوروبية في حاجة ماسة إلى موارد الطاقة من روسيا.

وفي وقت سابق، قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، إن جميع الوثائق المتعلقة بالتخطيط للتخريب الأمريكي لخط "نورد ستريم" في بحر البلطيق، ربما تم تدميرها ماديا فور نجاح العملية.

وزعم تحقيق الصحفي هيرش أن تفجير نورد ستريم تم من قبل غواصين من الولايات المتحدة تحت غطاء مناورة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي جرت في بحر البلطيق في الفترة من 5 إلى 17 يونيو 2022.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتفق مع استنتاجات هيرش بأن وكالات المخابرات الأمريكية كانت وراء الهجمات.

روسيا مشروع نورد ستريم اوروبا الأمم المتحدة موارد الطاقة سيمور هيرش بحر البلطيق

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