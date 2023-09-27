إنهاء حياة فتاة بالعبور على يد خطيبها السابق.. والأمن يُلقي القبض عليه

‏علي غرار واقعة إنهاء حياة فتاة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، تكرّر حادث مشابه للحادث أمام عمارات العبور بصلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة، عندما أطلق “سائق” الرصاص على خطيبته السابقة بعد فسخ خطبتهما ورفضها العودة إليه، فقرر الانتقام منها والتخلص منها للأبد، ثم لاذ بالهروب عقب ارتكاب الجريمة ، إلى أن تمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض عليه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

‏وكان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثـ ـة فتاة مصابة بطلق ناري بجسدها وملقاة أمام عمارات العبور بصلاح سالم دائرة القسم.



‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن خطيبها السابق يعمل “سائقًا” وراء ارتكاب الجريمة بعد رفضها العودة إليه مرة أخرى .



وتمكن رجال الأمن من القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث ، واعترف بارتكاب الجريمة انتقامًا منها بعد أن ترصد لها وأحضر فرد خرطوش وعندما شاهدها أطلق الرصاص عليها لتسقط جثـ ـة هامدة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .