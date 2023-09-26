مؤرخ فني ينفي وفاة إسماعيل ياسين مفلسا.. ويؤكد: كان مستورا

نفى الناقد والمؤرخ الفني محمد شوقي جميع الأخبار التي أعلنت عن وفاة الفنان اسماعيل ياسين مفلس أو متسول وقال: لا يصح أن تداول هذه الأخبار عن فنان بقيمة اسماعيل ياسين، وأنه مات مستورا، وهذا يتضح بشده من مسكنه وتصريحات أسرته.

كون ثروة طائلة وكان ميسور الحال

وأوضح في لقائه مع الإعلامية انجي انور ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية"etc" أن اسماعيل ياسين كان فنان ميسور الحال وكان له فرقة مسرحية مع أبو السعود الأبياري، وكون ثروة طائلة إلا أن الضرائب تراكمت عليه وكانت تقدر ب٧٠ ألف جنيه، فلم يكن يتابعها مما اضطره لدفع الضرائب وتسبب في انهيار المسرح واحل الفرقة المسرحية .

وتابع: بعدها سافر إسماعيل ياسين الي لبنان وقدم العديد من الأعمال الفنية وكون أيضا ثروة هائلة وعاد إلى مصر.