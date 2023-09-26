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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

صدى البلد

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أمين عمر حكم مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، لم يتطرق في تقرير المباراة، إلى الوقوع في أي خطأ قانوني، يستوجب إعادة المباراة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أمين عمر أكد، صحة قراراته التي اتخذها خلال المباراة، بما فيها ركلة الجزاء الغير محتسبة لصالح الزمالك، وهدف أحمد علاء لاعب المقاولون العرب، أقر بصحته".

وأضاف أمير هشام: "الحكم الدولي خضع للتحقيق بعد استدعائه بسبب أحداث المباراة، وسيتم إبعاده عن إدارة مباريات الأهلي والزمالك لفترة، وقد تمتد لنهاية الموسم".

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