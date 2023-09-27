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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من فيوتشر بعد تصدره الدوري المصري

صدى البلد

وجَّه علاء ميهوب، مدير الكرة لفريق مودرن فيوتشر، الشكر لمسئولي الفريق السابقين بقيادة علي ماهر وعبد الظاهر السقا، مؤكدًا أنه حققوا نتائج مميزة في الموسم الماضي بعد ما تواجد الفريق في المربع الذهبي.

وقال “ميهوب” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك لاعبون مميزين رحلوا عن صفوف فريق مودرن فيوتشر وهم بوبو ومهند لاشين وكريم نيدفيد وهم من أعمدة خط الوسط، بالإضافة لمحمود مرعي، لكن الإدارة الجديدة بقيادة وليد دعبس استطاعت تعويض رحيل اللاعبين، كما حدث تكاتف كبير بين الجميع داخل النادي بدءًا من الجهاز الإداري والفني وعمال النادي واللاعبين".

وأضاف: "لدينا طموح كبير وهو الاستمرار بقوة في المراكز المتقدمة، والفريق لديه مجموعة مميزة من اللاعبين بالإضافة للتعاقدات الجديدة، والفريق يضم لاعبين رائعين مثل عمر كمال عبدالواحد وأحمد رفعت وغنام محمد ومحمود رزق وباسم علي، ويريدون إثبات جدارتهم وأنهم سيكونوا أفضل من الموسم الماضي".

وواصل: "نجحنا في تحويل الخسارة بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1 على الداخلية، وجنش أنقذ ركلة جزاء وحافظ على الانتصار وعوض خطأ الهدف، وهدف عمر كمال جيد من تسديدة قوية بعد ما ضاعت الفرصة في البداية بشكل غريب للغاية، وهو من أحلى الأهداف التي سجّلها الفريق، وميمي عبد الرازق من المدربين الجيدين ويتعب كثيرًا في عمله".

وأتم: "فريق فيوتشر يستعد بقوة لمواجهة سينجيدا مطلع الشهر القادم، نحن الأفضل لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق داخل الملعب، وهدفنا الوصول لدور المجموعات بالكونفيدرالية".

 

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