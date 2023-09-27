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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحثا تذليل المعوقات.. رئيس قضايا الدولة يزور النائب العام الجديد لتهنئته

صدى البلد

زار اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة المستشار محمد شوقي النائب العام لتهنئته على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب النائب العام، داعياً الله عز وجل له بالتوفيق والسداد في قيادة النيابة العامة لأداء دورها الهام في حماية المجتمع السابقة واللاحقة على وقوع الجرائم.


كما تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك في تذليل أية معوقات في مجال العمل في الدعاوى الجنائية وطرق الطعن في الأحكام الجنائية بما يحقق سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة وبما يعود بالنفع على الصالح العام.


حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار محمد حسن الأمين العام، المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.


صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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