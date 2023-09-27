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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتبة صحفية: حضور السيسي "تفوق جامعات مصر" يوم مشهود في تاريخ التعليم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، إن التسع سنوات الماضية حدث بها طفرة كبيرة في مجال التعليم، فهناك تغير كامل في وضع الجامعات، وأكبر مثال بأن مصر كان بها 49 جامعة وأصبح لديها 92 جامعة إذ يكاد يكون ضعف العدد.

 

وأضافت «رشوان»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن حضور الرئيس السيسي لاحتفالية يوم تفوق جامعات مصر يعد يوماً مشهوداً في تاريخ التعليم العالي، وفرحة النجاح التي كانت على وجه الحضور كله خلال تكريم الرئيس لأوائل الخريجين تعد من أكبر الفرحات في حياتهم.

 

وأشارت إلى حضور الرئيس السيسي لاحتفالية اليوم يؤكد اهتمامه بالتعليم العالي والشباب المصري، وأن هناك فكراً إستراتيجياً من الرئيس السيسي منذ البداية بالاهتمام بالشباب فحرص على حضور كل فعاليات الشباب.

 

ولفتت أن جلسات يوم تفوق جامعات مصر تناول التعليم الأساسي والثقافة والرياضة، وهذه المحاور يدل على أن هناك إيماناً كبيراً بالشباب وتعليمهم وأنشطتهم، فهم قاطرة التنمية الحديثة في مصر.

 

وذكرت، أن اهتمام الرئيس بالشباب يترجم في إنشاء جامعات حكومية وأهلية خلقت منافسة بين الجامعات والكليات وأماكن متاحة للمراحل كلها.
 

السيسي الرئيس السيسي هدى رشوان إكسترا نيوز مصر التعليم العالي

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