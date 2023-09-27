احتفالات في المحافظات بمناسبة المولد النبوي الشريف

احتفل عدد من المحافظات، بذكرى المولد النبوي الشريف في جو من البهجة والسعادة، وحضر الاحتفالات محافظون ومسؤولون تنفيذيون ومواطنون.



ففي بورسعيد، أكد المحافظ عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في كلمته خلال الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد الحسين بحي المناخ، ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، وتطبيق سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حياتنا اليومية وجميع أعمالنا، وبذل المزيد من الجهد والعمل والإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام.



وشدد على أن الذكرى العطرة لميلاد أشرف الخلق تثري في الوجدان معاني المحبة والمودة والعطاء، وتؤكد على مبادئ الرحمة والتسامح والتي أرسل بها نبى الله رحمة للعالمين، متمنيا أن تعم المحبة والوحدة على أبناء مصر وأن يكونوا دائما نسيج وطني واحد يلتف حول قيادته السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات.



وكرم محافظ بورسعيد عددا من حفظة القران الكريم والأصوات الحسنة المشاركين في مسابقة القرآن الكريم، وكرم أيضا القيادات والنماذج المتميزة من مديرية الأوقاف ببورسعيد وبدأت الاحتفالية بٱيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة وكيل وزارة الأوقاف الدكتور جمال عواد، حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والإنسانية والدروس المستفادة من المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم و اتباع تعاليم الديني الإسلامي السمحة التي أرسل بها نبي الله رحمة للعالمين.



كما تناول الدكتور ياسر علام مدير منطقة بورسعيد الأزهرية، خلال كلمته، الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بيوم ميلاد أشرف الخلق محمد صل الله عليه وسلم، وأهمية إحياء هذه الذكرى العطرة دائما من خلال اتباع سنة رسول الله والاقتداء بصفاته الحميدة، عقبها كلمة الشيخ محمد مصطفى عفيفي مدير عام منطقة وعظ بورسعيد،، حول التوعية بالعديد من الدروس والتعاليم الدينية، فضلا عن عرض عدد من الابتهالات الدينية لبعض مشايخ الأوقاف والأزهر.



وفي محافظة الإسكندرية، أكد المحافظ محمد الشريف، في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، بمسجد المرسي أبو العباس، أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار وكذا الابتعاد كل البعد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف.



وهنأ محافظ الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدم خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية.



وفي محافظة جنوب سيناء، شهد المحافظ خالد فودة احتفال مديرية الأوقاف بالمحافظة بذكري المولد النبوي الشريف، والذي أقيم عقب صلاة المغرب في مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ بحضور السكرتير العام محمد شعير ورئيس مدينة شرم الشيخ المهندس رماح هاشم ومدير عام أوقاف جنوب سيناء الشيخ سيد غيط وعدد من أئمة الأوقاف، والأزهر الشريف، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ولفيف من أهالي مدينة شرم الشيخ.



واستمع المحافظ خلال الاحتفال إلى آيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية، وخطبة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة.

وفي أسوان، هنأ القمص أنطونيوس ذكرى راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والراعي أمجد عزت الراعي المساعد، والوفد الكنسي المرافق لهما، محافظ أسوان أشرف عطية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ونقلوا أيضاً تهاني نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.



وبحسب بيان صادر عن المحافظة، مساء /الثلاثاء/، فقد أكد وفد الكنيسة، أن نسيج الأمة الواحدة يؤكد الأخلاق الحميدة باعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين، وهي التي تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل.



ووفقا للبيان فقد قدم أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، قائلا "هو ما نلمسه في تبادل التهاني في ظل الأعياد والاحتفالات العديدة".



وفي قنا، شهد المحافظ أشرف الداودي، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، والذى أقيم عقب صلاة العشاء بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حلبى رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بقنا، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ تاج أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، ولفيف من أهالي المحافظة.



وقدم محافظ قنا، خلال الاحتفال التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى، ولأهالي محافظة قنا بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وفي الغربية، شهد المحافظ، الدكتور طارق رحمي عقب صلاة المغرب، احتفال مديرية الأوقاف بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف مولد النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا.



وبدء الاحتفال بتلاوة آيات قرآنية تلاها الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر كلمة تحدث فيها عن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسيرته العطرة والدروس المستفادة منها، وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض، واتباع منهج النبي محمد في الوسطية والاعتدال والرحمة والتواضع.